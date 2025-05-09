Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Euromaidan-Warszawa.

Важно "Смертный полк": в Европе и США продолжается волна акций против военных преступлений России, – источники ГУР

В Польше установили красноречивую скульптуру Путина

В сети сообщили, что активисты хотели сорвать "победобесие" россиян и напомнить, кем действительно является российский президент Владимир Путин – диктатором и захватчиком.

Вместо пафоса и цветов – правда в лицо: геноцид украинцев, самая масштабная война современности и Путин – лицо зла,

– отметили в сети.

В Польше установили скульптуру в виде полового органа: смотрите видео

Кроме того, протестующие также встретили российского посла, который возлагал цветы к памятнику советским солдатам в Варшаве. Активисты называли россиян "террористами", а возле монумента протестующие устроили перформанс.

Так, активисты, измазанные искусственной кровью, лежали на окровавленных простынях и сжимали в руках такие же окровавленные детские игрушки.

К слову, в Эстонии музей на границе с Россией вывесил плакат, который ставит Путина в один ряд с Гитлером.