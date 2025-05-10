Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ, которые цитируют слова Дмитрия Пескова в интервью американскому телеканалу ABC.

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Что требует Россия для прекращения боевых действий

По словам Пескова, Путин "делает все возможное" для того, чтобы урегулировать войну в Украине.

В то же время он обвинил украинскую сторону в нежелании садиться за стол переговоров. По его словам, украинская власть "не готова к немедленному началу переговоров".

Песков также отметил, что одним из ключевых условий прекращения огня является остановка западных поставок оружия Украине.

Напомним, что накануне президент Финляндии Александр Стубб выразил надежду, что прекращение огня в Украине может быть объявлено уже в эти выходные. В то же время премьер Норвегии Стьоре заявил, что по сравнению с несколькими неделями назад, в переговорах есть определенные положительные сдвиги