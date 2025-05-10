Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ, які цитують слова Дмітрія Пєскова в інтерв’ю американському телеканалу ABC.

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Що вимагає Росія для припинення бойових дій

За словами Пєскова, Путін "робить усе можливе" для того, щоб врегулювати війну в Україні.

Водночас він звинуватив українську сторону в небажанні сідати за стіл переговорів. За його словами, українська влада "не готова до негайного початку перемовин".

Пєсков також зазначив, що однією з ключових умов припинення вогню є зупинка західних поставок зброї Україні.

Нагадаємо, що напередодні президент Фінляндії Александр Стубб висловив сподівання, що припинення вогню в Україні може бути оголошене вже цими вихідними. Водночас прем'єр Норвегії Стьоре заявив, що порівняно з кількома тижнями тому, у переговорах є певні позитивні зрушення