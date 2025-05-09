Так, під час спільної конференції з прем'єром Норвегії Йонас Гар Стьоре президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що мирний процес рухається у правильному напрямку, передає 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Які шанси на швидке перемир'я

Ми не можемо назвати точний графік, але в ідеальному світі припинення вогню в Україні могло б бути оголошене вже у вихідні,

– так прокоментував прогрес щодо досягнення перемир'я Стубб.

Прем'єр Норвегії Стьоре висловив дещо обережніший погляд на прогрес. Він зауважив, що порівняно з кількома тижнями тому, є певні позитивні зрушення. Зокрема, позитивом є те, що США продовжують брати участь у переговорах і не вийшли з них.

Канцлер Німеччини теж висловив сподівання, що припинення вогню можна досягти у найближчі дні. За його словами, усе залежить від рішення Кремля.

Тим часом, за даними ЗМІ, США та Європа випрацювали спільну позицію щодо перемир'я на 30 днів. Якщо Росія не піде на нього, на неї чекають санкції.