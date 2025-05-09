Повідомляє 24 Канал з посиланням на NOS.

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Де може напасти Росія в майбутньому

Схооф прокоментував повідомлення ЗМІ про зростання російської активності поблизу кордону з Фінляндією, де, зокрема, почали будувати нові залізничні лінії.

За декілька років Росія може наростити достатні спроможності для того, щоб потенційно почати ще одну війну, і це запросто може бути на Європейському континенті,

– заявив прем'єр.

Він зауважив, що "не хоче залякувати людей", і хоча впевненості в такому сценарії немає, виключати його не можна.

За словами Схоофа, Нідерланди разом з іншими європейськими партнерами повинні серйозно готуватися, аби цьому запобігти.

Нагадаємо, що за оцінками розвідки Нідерландів, Росія вже через рік після завершення війни в Україні зможе відновити сили і напасти на європейські країни. Зазначається, що Москва не лише відновлює свої запаси зброї, а й частково переміщує свої війська до кордонів НАТО.