Про це пише 24 Канал з посиланням на слова директора нідерландського агентства військової розвідки (MIVD), віцеадмірала Петера Рісіна для Politico.

Дивіться також Нідерланди та Румунія створять центр навчання технічного персоналу F-16 для українців

Росія може готувати напад на країни Європи

Глава розвідки країни зазначив, що Росія зміцнює дружбу з Китаєм, що дасть їй більше сили в майбутньому. Їхня співпраця в геополітичній, економічній та військовій сферах може загрожувати безпеці Європи.

За словами Рісіна, зараз Росія виготовляє більше артилерії, ніж має потребу. У цьому країні-агресорці допомагають інші держави.

До того ж Росія не лише відновлює запаси зброї, а й частково переміщує війська до кордонів НАТО – наразі присутність ворожої армії спостерігається біля країн Балтії та Фінляндії.

Для нас це свідчить про те, що вони нарощують потенціал,

– сказав начальник розвідки Нідерландів.

Петер Рісін зазначив, що коли закінчиться російсько-український конфлікт, Кремлю знадобиться лише рік, щоб відновитися і розпочати нову війну, якщо країна збереже темпи виробництва озброєння. Відтак Нідерланди "перебувають у фазі програми посиленої готовності", щоб бути готовими до будь-яких викликів.

Нагадаємо, за даними розвідки Нідерландів, Росія вже проводить гібридні атаки по Європі. Дії росіян проти європейських країн, імовірно, спрямовані на підрив суспільства. Такі напади містять як кібератаки на державну службу, так і підготовку до саботажу.