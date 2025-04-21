Bloomberg раскрыло детали встречи в Лондоне, где обсудят "мирный план" для Украины
- В Лондоне 23 апреля состоится новый раунд переговоров по миру с участием представителей Украины, США, Великобритании, Франции и Германии.
- Переговоры являются продолжением встречи в Париже, а США будут представлять госсекретарь Марко Рубио и спецпосланцы президента.
В среду, 23 апреля, в Лондоне состоится новый раунд переговоров Украины, США и Европы по миру. Он станет продолжением встречи в Париже на прошлой неделе, где обсуждались американские "мирные предложения".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
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Что известно о переговорах в Лондоне 23 апреля
Как и на прошлогодней встрече в Париже, в Лондоне будут присутствовать представители США, Украины, а также Великобритании, Франции и Германии.
Соединенные Штаты Америки будут представлять госсекретарь Марко Рубио и специальные посланники президента США Стив Уиткофф и Кит Келлог. Со стороны Европы будут присутствовать министры иностранных дел и советники по национальной безопасности.
Как сообщили источники Bloomberg,, планы переговоров еще дорабатываются и могут измениться.
Ранее издание сообщало, что "мирное предложение" США предусматривает фактическую заморозку линии фронта с сохранением за Россией оккупированных территорий. В то же время Bloomberg утверждало, что Трамп рассматривает признание российского контроля над Крымом в рамках более широкого мирного соглашения – но никакого решения по этому нет. Вопрос членства Украины в НАТО не рассматривается.
Впрочем советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко уверяет, что Украина не обсуждает вопрос территориальной целостности на переговорах по завершению войны. Он ответил, что слухи о том, что Вашингтон якобы может признать Крым частью России, распространяются уже более 10 лет.