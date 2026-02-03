Часы тикают и для России, и для Трампа: политолог предположил, за чем Дмитриев ездил в США

Посланник Владимира Путина на мирных переговорах Кирилл Дмитриев 31 января провел переговоры с американской стороной в Майами. Россияне заверили, что он возглавляет группу по экономическому сотрудничеству с США. Однако его миссия выходит далеко за пределы экономических вопросов.

Также новый раунд мирных переговоров должен был состояться 1 февраля, однако трехсторонняя встреча делегаций Украины, США и России состоится 4 – 5 февраля. Политолог Игорь Рейтерович предположил в разговоре с 24 Каналом, почему переговоры были отсрочены.

Какие вопросы Дмитриев мог обсуждать в США?

Рейтерович отметил, что на переговорах с американцами в Майами Дмитриев обсуждал не экономические вопросы, а ключевые пункты будущего мирного соглашения – ситуацию вокруг Запорожской АЭС, территориальный вопрос и то, что сегодня происходит на линии фронта.

Нельзя исключать, что Дмитриев получил в США какое-то предложение или сценарий видения от американцев, и ему надо было передать это российскому руководству. Вероятно, это видение могло быть согласовано Соединенными Штатами с Украиной,

– объяснил политолог.

Поэтому, возможно, был наработан определенный вариант договоренностей и, по его словам, их сейчас попытаются свести к приемлемому сценарию как для Украины, так и для России.

Однако я не очень в это верю, потому что мы не видим пока никакого желания со стороны России идти на переговоры и завершать войну. Но Владимир Путин вынужден все же куда-то немного двигаться, потому что часы тикают и для России, и для Трампа,

– заметил Игорь Рейтерович.

Экономическая ситуация в России остается, как отметил он, крайне сложной. Происходит ее падение, есть дыра в бюджете, которую россияне могут покрывать исключительно благодаря облигациям федерального займа, которые выпускают. Также российским властям возможно придется искать, из каких социальных программ вымывать деньги и бросать на войну.

В то же время осложняется ситуация и у Трампа – у него остается все меньше времени, потому что демократы постепенно отвоевывают позиции. Это сигнал, как отметил политолог, который в Белом доме ни в коем случае не проигнорируют.

На внеочередных выборах в Сенат США в штате Техас, который считался таким, что подавляющее большинство его жителей традиционно поддерживала республиканцев, победил демократ Тейлор Рэмет. Проиграла ему кандидат от республиканцев Ли Вамбсганс, которую поддерживал лично Дональд Трамп.

Поэтому нужно идти на какие-то шаги, а все они сводятся к тому, что надо завершать историю с российско-украинской войной. Не исключительно, по его мнению, что события немного ускорятся и возможна попытка найти компромисс.

