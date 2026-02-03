Годинник цокає і для Росії, і для Трампа: політолог припустив, за чим Дмитрієв їздив до США

Посланець Володимира Путіна на мирних переговорах Кирило Дмитрієв 31 січня провів перемовини з американською стороною в Маямі. Росіяни запевнили, що він очолює групу з економічного співробітництва зі США. Проте його місія виходить далеко за межі економічних питань.

Також новий раунд мирних перемовин мав відбутися 1 лютого, проте тристороння зустріч делегацій України, США та Росії відбудеться 4 – 5 лютого. Політолог Ігор Рейтерович припустив у розмові з 24 Каналом, чому переговори були відтерміновані.

Які питання Дмитрієв міг обговорювати у США?

Рейтерович наголосив, що на перемовинах з американцями в Маямі Дмитрієв обговорював не економічні питання, а ключові пункти майбутньої мирної угоди – ситуацію довкола Запорізької АЕС, територіальне питання та те, що сьогодні відбувається на лінії фронту.

Не можна виключати, що Дмитрієв отримав у США якусь пропозицію або сценарій бачення від американців, і йому треба було передати це російському керівництву. Імовірно, це бачення могло бути погоджено Сполученими Штатами з Україною,

– пояснив політолог.

Тому, можливо, було напрацьовано певний варіант домовленостей і, за його словами, їх зараз спробують звести до прийнятного сценарію як для України, так і для Росії.

Однак я не дуже в це вірю, тому що ми не бачимо поки жодного бажання з боку Росії йти на перемовини і завершувати війну. Але Володимир Путін змушений все ж таки кудись трохи рухатися, тому що годинник цокає і для Росії, і для Трампа,

– зауважив Ігор Рейтерович.

Економічна ситуація в Росії залишається, як зазначив він, вкрай складною. Відбувається її падіння, є дірка в бюджеті, яку росіяни можуть покривати виключно завдяки облігаціям федерального займу, які випускають. Також російській владі можливо доведеться шукати, з яких соціальних програм вимивати гроші і кидати на війну.

Водночас ускладнюється ситуація й у Трампа – у нього залишається все менше часу, тому що демократи поступово відвойовують позиції. Це сигнал, як наголосив політолог, який у Білому домі в жодному разі не проігнорують.

Варто знати. На позачергових виборах до Сенату США у штаті Техас, який вважався таким, що переважна більшість його жителів традиційно підтримувала республіканців, переміг демократ Тейлор Ремет. Програла йому кандидатка від республіканців Лі Вамбсганс, яку підтримував особисто Дональд Трамп.

Тому потрібно йти на якісь кроки, а всі вони зводяться до того, що треба завершувати історію з російсько-українською війною. Не виключно, на його думку, що події трохи пришвидшаться і можливе намагання знайти компроміс.

Як проходять мирні перемовини?