Президент Чехии считает, что потеря территорий является приемлемой ценой за выживание Украины
- Президент Чехии Петр Павел считает, что временная потеря части территории Украины может быть вынужденной ценой за сохранение государственной независимости, ведь быстрое возвращение территорий невозможно без больших человеческих потерь.
- Павел подчеркнул, что экономическое давление со стороны ЕС и США является более эффективным средством воздействия на Россию, чем военный путь, и что украинский суверенитет важнее, чем немедленное освобождение всех территорий.
- Президент Чехии также отметил, что Россия под санкционным давлением в конце концов будет вынуждена согласиться на переговоры, хотя сейчас она пытается этого избежать.
Президент Чехии Петр Павел считает, что временная потеря части территории может стать вынужденной ценой за сохранение Украины как независимого государства. Он считает, что попытка нашей страны вернуть все утраченные территории в обозримом будущем может быть нерациональным решением.
Это невозможно осуществить без больших человеческих потерь. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.
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Что Павел думает о возможности деоккупации всех территорий Украины?
По словам Павела, нынешнее состояние на фронте не позволяет Украине быстро вернуть оккупированные Россией территории без огромных человеческих потерь даже в условиях поддержки со стороны западных союзников. Он подчеркнул, что было бы несправедливо заставлять Киев освободить все территории немедленно, ведь главное сейчас – сохранить суверенитет страны.
Сейчас Украина, при всей поддержке Запада, не в состоянии освободить оккупированные территории в короткие сроки без больших человеческих потерь. Мы хотим, чтобы она выжила как независимая суверенная страна. Если цена ее выживания заключается в том, что часть территории будет временно оккупирована, то пусть так и будет. Мы никогда юридически не признаем эти оккупированные территории российскими,
– отметил президент Чехии.
Павел также выразил мнение, что, несмотря на необходимость продолжения военной поддержки Украины, победить в войне исключительно на поле боя сложно. Значительно более эффективным инструментом влияния он назвал экономическое давление на Кремль со стороны ЕС и США.
По его убеждению, российская экономика уже ослаблена, и при должном санкционном давлении Москва в конце концов будет вынуждена согласиться на переговоры, хотя сейчас и пытается этого избежать.