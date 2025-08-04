Президент Чехии Петр Павел считает, что временная потеря части территории может стать вынужденной ценой за сохранение Украины как независимого государства. Он считает, что попытка нашей страны вернуть все утраченные территории в обозримом будущем может быть нерациональным решением.

Это невозможно осуществить без больших человеческих потерь. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Что Павел думает о возможности деоккупации всех территорий Украины?

По словам Павела, нынешнее состояние на фронте не позволяет Украине быстро вернуть оккупированные Россией территории без огромных человеческих потерь даже в условиях поддержки со стороны западных союзников. Он подчеркнул, что было бы несправедливо заставлять Киев освободить все территории немедленно, ведь главное сейчас – сохранить суверенитет страны.

Сейчас Украина, при всей поддержке Запада, не в состоянии освободить оккупированные территории в короткие сроки без больших человеческих потерь. Мы хотим, чтобы она выжила как независимая суверенная страна. Если цена ее выживания заключается в том, что часть территории будет временно оккупирована, то пусть так и будет. Мы никогда юридически не признаем эти оккупированные территории российскими,

– отметил президент Чехии.

Павел также выразил мнение, что, несмотря на необходимость продолжения военной поддержки Украины, победить в войне исключительно на поле боя сложно. Значительно более эффективным инструментом влияния он назвал экономическое давление на Кремль со стороны ЕС и США.

По его убеждению, российская экономика уже ослаблена, и при должном санкционном давлении Москва в конце концов будет вынуждена согласиться на переговоры, хотя сейчас и пытается этого избежать.