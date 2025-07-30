Сообщает 24 Канал со ссылкой на министра обороны Украины Дениса Шмыгаля по итогам встречи с советником премьер-министра Чехии Томашем Пояром.
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Что Шмыгаль обсудил с Пояром?
По словам Шмыгаля, во время встречи с Пояром они сосредоточились на обсуждении актуальных потребностей ВСУ.
Особый фокус – на поставках боеприпасов. Чешская инициатива стала чрезвычайно важным инструментом поставки снарядов ключевых калибров. Подробно обсудили будущие поставки: конкретные графики и планы, как на этот год, так и в 2026 году,
– поделился Шмыгаль.
Отдельной темой переговоров стала оборонная промышленность. Шмыгаль сообщил, что совместные предприятия запускаются, а ряд проектов уже реализуется.
"В частности, по производству снарядов и винтовок Bren 2 в Украине. С чешской делегацией проанализировали возможности запуска новых проектов в Чехии с участием ведущих украинских компаний для поддержки Сил обороны Украины", – рассказал глава Минобороны.
Кроме того, чешская сторона проинформировала украинского министра о подготовке новых пакетов военной помощи.
К слову, ранее посол Украины в Германии Алексей Макеев рассказал, что Киев уже получил 7 систем ПВО IRIS-T от Берлина. Однако в целом Украина заказала 18 таких систем.