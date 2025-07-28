Однако всего Украина заказала 18 систем IRIS-T SLM: был заказ 14, плюс четыре, плюс два. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Алексея Макеева "Европейской правде".

Смотрите также Посол Украины сказал, почему Мерц не является разочарованием для Украины

Что сказал Макеев о системах ПВО для Украины?

По словам Макеева, в каждую систему, которую сейчас производят для Украины в Германии, входят три пусковые установки SLM (средней дальности) и две пусковые SLS (короткой дальности). Они являются единым комплексом.

На вопрос о системах ПВО Patriot и того, сколько Украина рассчитывает получить благодаря немецкой поддержке, посол отметил, что это количество сейчас меняется.

Мы сначала обратились к немцам с просьбой купить для нас в Соединенных Штатах две системы. После встречи в Рамштайн публично прозвучало, что партнеры пытаются найти пять систем. Впрочем, на самом деле нам нужно десять и более,

– рассказал посол.

Он добавил, что 5 или 10 систем – это об общем пуле европейских стран, которые взялись помочь Украине. По мнению Макеева, впоследствии станет известно, кто сколько профинансировал. И прежде всего речь идет о заказе, то есть производстве. Однако возможно кто-то согласится отдать имеющуюся систему раньше, чтобы потом получить с производства новую.

Отметим, что с начала правления немецкого правительства во главе с Фридрихом Мерцом Германия больше не обнародует информацию о новых поставках оружия Украине. Официальный Киев также не раскрывает данные о полученной немецкой помощи.

Ранее сообщалось, что Германия уже готовится передать Украинеи восьмую систему ПВО IRIS-T, которая поможет усилить защиту неба от вражеских атак. Кроме этого, по словам Макеева, Киев и Берлин уже работают над идеями совместного производства новых систем ПВО на базе пушек Rheinmetall с различными шасси и ракетными компонентами.