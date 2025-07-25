Об этом рассказывает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на посла Украины в Берлине Алексея Макеева во время общения с украинскими журналистами в Киеве, передает 24 Канал.

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Германия продолжает поддержку для ВСУ

По его словам, Берлин готовит к передаче Украине восьмую систему противовоздушной обороны IRIS-T. В общем уже семь таких комплексов доставлено украинским войскам, а восьмой – в ближайшее время поступит, рассказал дипломат.

Кроме IRIS-T, Германия передала Украине более 60 самоходных зенитных установок Gepard, которые активно используются на фронте. Также в Воздушных силах показывает хорошие результаты зенитный артиллерийский комплекс Skynex от Rheinmetall. По словам Макеева, Украина и Германия уже работают над идеями совместного производства новых систем ПВО на базе пушек Rheinmetall с различными шасси и ракетными компонентами.

В то же время из-за политики нового правительства Фридриха Мерца Германия больше не разглашает детали своих поставок вооружения Украине, а официальный Киев воздерживается от публичных комментариев относительно конкретных объемов помощи.