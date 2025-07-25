Про це розповідає агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на посла України у Берліні Олексія Макеєва під час спілкування з українськими журналістами в Києві, передає 24 Канал.

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Німеччина продовжує підтримку для ЗСУ

За його словами, Берлін готує до передачі Україні восьму систему протиповітряної оборони IRIS-T. Загалом уже сім таких комплексів доставлено українським військам, а восьмий – найближчим часом надійде, розповів дипломат.

Окрім IRIS-T, Німеччина передала Україні понад 60 самохідних зенітних установок Gepard, які активно використовуються на фронті. Також у Повітряних силах показує хороші результати зенітний артилерійський комплекс Skynex від Rheinmetall. За словами Макеєва, Україна та Німеччина вже працюють над ідеями спільного виробництва нових систем ППО на базі гармат Rheinmetall з різними шасі та ракетними компонентами.

Водночас через політику нового уряду Фрідріха Мерца Німеччина більше не розголошує деталі своїх постачань озброєння Україні, а офіційний Київ утримується від публічних коментарів щодо конкретних обсягів допомоги.