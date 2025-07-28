Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

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Что полезного для Украины сделал Мерц как канцлер Германии?

Хотя Берлин не предоставил Taurus, страна сильно изменила позиции относительно членства Украины в НАТО.

Раньше только Анналена Бербок заявляла, что такая возможность воспринимается, – а сейчас это позиция всей коалиции. Например, впервые на совете Украина – НАТО от немцев прозвучал тезис о членстве Украины в НАТО. Их заявления уже идут немножко дальше, чем формулировка Альянса,

– напомнил посол.

Он уверен, что и Мерц, и другие немецкие политики поддерживают вступление Украины в Альянс. Алексей Макеев пообещал: будет работать над тем, чтобы Германия вдруг не затормозила этот процесс.

"Я сейчас веду разговор с коллегами в министерстве обороны и с оборонной индустрией об использовании ими тактических и стратегических уроков ВСУ для немецкого Бундесвера и для НАТО. Наша цель здесь – еще большая интеграция наша с ними. И уже сейчас есть атмосфера, которая позволяет говорить о гораздо более глубоких процессах, чем до сих пор", – добавил посол Украины в Германии.

В то же время первые украинские дальнобойные ракеты, производство которых профинансировала Германия, могут поступить на фронт уже до конца июля.