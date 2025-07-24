Свое мнение по этому поводу немецкий министр сказал в интервью Die Zeit, передает 24 Канал. Ранее министр обороны страны Борис Писториус отрицал такую возможность помощи от Берлина.

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Что говорят в МИД Германии?

Христианско-демократический союз, к которому принадлежит Иоганн Вадефуль, когда находился в оппозиции к правительству бывшего канцлера Олафа Шольца, критиковал его из-за отказа поставлять ракеты Taurus Украине.

Впрочем, сейчас, находясь у власти, правительство во главе с ХДС не спешит с предоставлением соответствующего вооружения. Комментируя это, министр иностранных дел отметил, что уже длительное время сдержанно высказывается по этому поводу.

Это не технически простая система вооружения, которой Украина может немедленно воспользоваться. Однако этот вопрос нужно постоянно пересматривать,

– сказал Иоганн Вадефуль.

Несмотря на это, он признает, что Украина имеет право защищаться от российских нападений, а также "действовать на территории России". В то же время добавил, что не будет раскрывать через СМИ для "Путина", какие именно системы вооружения Берлин предоставляет Киеву.

Также Вадефуль объяснил, что оснащение Украины новыми системами вооружения пока не является финансовой проблемой, а проблемой доступности и нового производства. По его словам, именно над этим сейчас и ведется работа.