Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Вадефуля для Zeit.

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Какое вооружение Германия предоставляет Украине?

Иоганн Вадефуль объяснил, что оснащение Украины новыми системами вооружения пока не является финансовой проблемой, а проблемой доступности и нового производства.

По его словам, именно над этим сейчас и ведется работа.

Одно можно сказать наверняка: Украина имеет право защищаться от нападений. Для этого Украина также будет иметь средства воздействия на российскую территорию. Но мы не раскроем Путину, даже через ваши СМИ, какие системы вооружения мы предоставляем Украине,

– заявил глава МИД Германии.

Вадефуль добавил, что он уже перестал пытаться понять "логику" атак Путина. По его словам, глава Кремля остановится только тогда, когда поймет, что его план не работает.

К слову, ранее министр обороны Борис Писториус заявлял, что страна готова передать Украине два зенитно-ракетных комплекса Patriot, однако лишь при условии, что эти системы оперативно заменят. В Берлине объяснили это критической необходимостью сохранить боеспособность и учебные возможности Бундесвера.