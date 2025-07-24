Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Вадефуля для Zeit.

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Яке озброєння Німеччина надає Україні?

Йоганн Вадефуль пояснив, що оснащення України новими системами озброєння наразі не є фінансовою проблемою, а проблемою доступності та нового виробництва.

За його словами, саме над цим зараз і ведеться робота.

Одне можна сказати напевно: Україна має право захищатися від нападів. Для цього Україна також матиме засоби впливу на російську територію. Але ми не розкриємо Путіну, навіть через ваші ЗМІ, які системи озброєння ми надаємо Україні,

– заявив глава МЗС Німеччини.

Вадефуль додав, що він вже перестав намагатися зрозуміти "логіку" атак Путіна. За його словами, очільник Кремля зупиниться лише тоді, коли зрозуміє, що його план не працює.

До слова, раніше міністр оборони Борис Пісторіус заявляв, що країна готова передати Україні два зенітно-ракетні комплекси Patriot, однак лише за умови, що ці системи оперативно замінять. У Берліні пояснили це критичною потребою зберегти боєздатність і навчальні можливості Бундесверу.