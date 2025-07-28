Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

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Що корисного для України зробив Мерц як канцлер Німеччини?

Хоча Берлін не надав Taurus, країна сильно змінила позиції щодо членства України в НАТО.

Раніше тільки Анналена Бербок заявляла, що така можливість сприймається, – а зараз це позиція всієї коаліції. Наприклад, вперше на раді Україна – НАТО від німців пролунала теза про членство України в НАТО. Їхні заяви вже йдуть трошки далі, ніж формулювання Альянсу,

– нагадав посол.

Він упевнений, що і Мерц, і інші німецькі політики підтримують вступ України в Альянс. Олексій Макеєв пообіцяв: працюватиме над тим, щоб Німеччина раптом не загальмувала цей процес.

"Я зараз веду розмову з колегами в міністерстві оборони та з оборонною індустрією про використання ними тактичних і стратегічних уроків ЗСУ для німецького Бундесверу та для НАТО. Наша ціль тут – ще більша інтеграція наша з ними. І вже зараз є атмосфера, яка дозволяє говорити про набагато глибші процеси, ніж досі", – додав посол України в Німеччині.

Водночас перші українські далекобійні ракети, виробництво яких профінансувала Німеччина, можуть надійти на фронт уже до кінця липня.