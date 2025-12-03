Стратегия "тройного удара": в The Times объяснили, почему Путин затягивает переговоры

Владимир Путин намеренно затягивает переговоры по мирному соглашению, чтобы использовать эту паузу в собственных интересах. Кремль стремится нанести "тройной удар" Западу: расшатать единство и ослабить поддержку Украины.

Аналитики The Times считают, что российский диктатор продолжает боевые действия в Украине под прикрытием имитации мирного процесса, и одновременно делает ставку на усталость Европы от войны и политические расколы внутри НАТО, пишет 24 Канал.

Смотрите также Песков заявил, что Путин "не отвергал мирный план" на встрече с Виткоффом

Какой стратегии сейчас придерживается Кремль?

В издании утверждают, что Путин лишь имитирует заинтересованность в мирных переговорах по войне в Украине, чтобы как можно дольше затянуть их. Таким образом российский диктатор пытается нанести Западу "тройной удар" и удовлетворить собственные стратегические планы.

Путин намерен превратить западные регионы, граничащие с Россией, в постоянную зону политической нестабильности. Такой маневр позволит ему сдерживать дальнейшее расширение НАТО.

В то же время Кремль пытается затормозить перевооружение Европы. Как объясняет автор статьи, даже недейственное мирное соглашение с Путиным способно вызвать недовольство избирателей, выступающих против увеличения оборонных бюджетов. Популистские правые силы в Европе каждый раз критикуют власть, ведь средства, которые могли бы пойти на укрепление собственных границ или улучшение системы здравоохранения идут на закупку ПВО для "неблагодарных иностранных государств", чтобы уберечь их от России, которая якобы стремится мирно сосуществовать.

Кремлю достаточно имитировать мирный процесс, чтобы вызвать подобную негативную реакцию,

– добавляет аналитик.

В издании отмечают, что Путин использует эту войну, как инструмент, который должен изменить видение Запада и его приоритеты. В то же время эксперты говорят, что часть плана российского диктатора уже выполнено, однако не им самим. Равнодушие Трампа к европейским вопросам и сосредоточение США на конкуренции с Китаем сыграли в пользу Кремля. Важно понимать, что сейчас страны НАТО разделяются – восточные страны чувствуют реальную угрозу России, а западные устают от изнурительной войны.

По данным аналитиков, на этом фоне Путин считает, что видимость мирных переговоров способна заставить европейские государства отказаться от усиления обороны из-за низкой вероятности российской агрессии. Также эксперты считают, что в 2026 встанет серьезный вопрос – готовы ли западные страны продолжать финансировать и вооружать силы, которые противостоят России, несмотря на растущее сопротивление правых партий и части населения.

В то же время Путин надеется пополнять свои войска для еще одного года боевых действий в Украине, считая, что Запад уже устал от конфликта и ищет выход из ситуации. Также глава Кремля будет продолжать затягивать мирные переговоры, чтобы подчеркнуть расколы на Западе. Он стремится создать образ "героического защитника", который якобы расколол НАТО и вернул себе сферу интересов России.

Аналитики издания считают, что Москва сейчас в тупике – она не знает как выиграть войну, которую же сама начала и отвлечь внимание от неудач на поле боя.

Какие итоги переговоров между Уиткоффом и Путиным о возможном мирном соглашении?