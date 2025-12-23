Трамп прокомментировал ход переговоров по войне в Украине

Трамп сообщил, что переговоры по урегулированию войны Украины продолжаются, однако значительных прорывов нет. Стороны обсуждают мирное соглашение, несмотря на глубокую пропасть между лидерами.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, пишет 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

Смотрите также Остались самые тяжелые 5 процентов, – Стубб о мирных переговорах Стубб о мирных переговорах

Есть ли прогресс в мирном урегулировании войны в Украине?

В среду, 23 декабря, Дональд Трамп сообщил, что переговоры по мирному урегулированию войны в Украине продолжаются. По словам президента США, военный конфликт уносит жизни около 27 тысяч солдат с обеих сторон.

Но несмотря на многочисленные обсуждения, между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным остается большая пропасть, что затрудняет достижение договоренностей. Впрочем, участники переговоров продолжают искать решение для завершения войны.

Что известно о ходе мирных переговоров на данный момент?