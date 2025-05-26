Не рассматривается как серьезная сила: в России объяснили, почему Ватикан не подходит для переговоров

Кремль не рассматривает Ватикан как место для мирных переговоров с украинской стороной по окончанию войны. Там придумали несколько причин, чтобы объяснить свою позицию.

Одной из них является то, что Россия и Украина – в основном православные страны, тогда как Ватикан – центр католицизма. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Почему Россия не хочет, чтобы переговоры состоялись в Ватикане

В издании, ссылаясь на три высокопоставленные российские источники, говорят, что в России Ватикан не рассматривается как серьезная сила, которая способна завершить войну в Украине.

Там также отмечают, что он окружен Италией, которая является членом НАТО, поддерживает Украину и неоднократно вводила санкции против России. Кроме этого, из-за санкций ЕС большинству высокопоставленных кремлевских чиновников будет сложно прилететь в Ватикан.

Один из собеседников Reuters саркастически отметил, что единственным лучшим местом за Ватикан для проведения мирных переговоров может стать только Гаага, где расположен Международный уголовный суд, который выдал ордер на арест главы Кремля Владимира Путина.

Зато в Москве рассматривают для встречи с украинской делегацией Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Катар или Оман.

Напомним, что Папа Римский Лев XIV заявил о готовности стать посредником в мирных переговорах между Украиной и Россией. Встреча может состояться в Ватикане в течение ближайших 3 – 4 недель, но при условии подтверждения участия обеих сторон.