Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на DW. Встреча между украинской и российской сторонами может состояться уже в течение ближайших 3 – 4 недель.

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Украина и Россия могут сесть за стол переговоров в Ватикане

Новый Папа Католической церкви Лев XIV, сменивший покойного Франциска, готов стать посредником в мирных переговорах между Киевом и Москвой.

Как сообщает издание, переговоры могут начаться, если обе стороны подтвердят свое участие. Лев XIV неоднократно подчеркивал важность дипломатии для прекращения войны.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони подтвердила, что Папа готов предоставить Ватикан для диалога, хотя сам не будет участвовать в ежедневных переговорах. Поддержку этой инициативе также выражали президент США Дональд Трамп и европейские лидеры.

Последний раз президент России Владимир Путин был в Ватикане в июне 2019 года.