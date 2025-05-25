Об этом сказал первый заместитель руководителя Министерства иностранных дел Украины Сергей Кислица в эксклюзивном интервью для "Мы – Украина", передает 24 Канал.

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Что Кислица сказал о переговорах с Россией

Украинский дипломат констатировал, что президент Владимир Зеленский формирует делегацию и выдает соответствующие распоряжения о переговорах. Сейчас наблюдают за выполнением договоренностей, достигнутых в Стамбуле, по обмену военнопленными.

"Это также одно из условий, потому что увидеть, насколько договороспособна та сторона. Поэтому это важно. Локация важна, конечно. Локация важна, как и логистическая, так и по сути. Понимаете, почему для россиян был настолько важен Стамбул?", – добавил он.

По его словам, Путин не случайно предложил провести переговоры в Стамбуле, куда он так и не явился. Диктатор надеялся, что Украина откажется, или, что украинская сторона была вынуждена говорить о переговорах 2022 года, которые тоже были в Стамбуле.

Локация важна, но все-таки это вторичный вопрос. Первичный вопрос – это искренность намерений, и вообще, когда я говорю искренность российских намерений, это вообще максимум, сам по себе, и уровень уполномоченных лиц на ведение переговоров. Но это совсем такой, как говорят, "кавиат" на английском языке, что кто, кроме Путина, может остановить эту войну. Это диктаторская страна, в которой нет коллоквиумов, советов, и консилиумов - все в руках одного человека,

– подчеркнул Сергей Кислица.

К слову, он также сказал, что российские переговорщики отвергли предложение о безусловном прекращении огня на переговорах в Стамбуле. Кислица не считает, что Россия предусматривала возможность достижения договоренности о прекращении огня.