Про це сказав перший заступник керівника Міністерства закордонних справ України Сергій Кислиця в ексклюзивному інтерв'ю для "Ми – Україна", передає 24 Канал.

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Що Кислиця сказав про переговори з Росією

Український дипломат констатував, що президент Володимир Зеленський формує делегацію та видає відповідні розпорядження щодо перемовин. Наразі спостерігають за виконанням домовленостей, досягнутих у Стамбулі, стосовно обміну військовополоненими.

"Це також одна з умов, тому що побачити, наскільки договороздатна та сторона. Тому це важливо. Локація важлива, звичайно. Локація важлива, як і логістична, так і по суті. Розумієте, чому для росіян був настільки важливий Стамбул?", – додав він.

За його словами, Путін не випадково запропонував провести переговори у Стамбулі, куди він так і не з'явився. Диктатор сподівався, що Україна відмовиться, або, що українська сторона була вимушена говорити про переговори 2022 року, які теж були у Стамбулі.

Локація важлива, але все-таки це вторинне питання. Первинне питання – це щирість намірів, і взагалі, коли я кажу щирість російських намірів, це взагалі максимум, сам по собі, і рівень уповноважених осіб на ведення переговорів. Але це зовсім такий, як кажуть, "кавіат" англійською мовою, що хто, крім Путіна, може зупинити цю війну. Це диктаторська країна, в якій немає колоквіумів, рад, і консиліумів - все в руках однієї людини,

– наголосив Сергій Кислиця.

До слова, він також сказав, що російські перемовники відкинули пропозицію про безумовне припинення вогню на переговорах у Стамбулі. Кислиця не вважає, що Росія передбачала можливість досягнення домовленості про припинення вогню.