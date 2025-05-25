Необхідність нових перемовин має визначати президент України. Саме Зеленський формуватиме делегацію та надаватиме відповідне розпорядження. Про це сказав перший заступник очільник МЗС Сергій Кислиця в ексклюзивному інтерв'ю для "Ми – Україна", передає 24 Канал.

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Що потрібно для другої зустрічі

Кислиця зауважив, що перед тим, як готувати повторну зустріч, потрібно переконатися, що Росія договороздатна. Задля цього спершу має бути реалізована домовленість щодо обміну полоненими.

Також чиновник зазначив, що локація, "щирість" російських намірів та рівень уповноважених осіб є важливими для проведення наступних переговорів.

Нагадаємо, що 21 травня президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що переговори на технічному рівні про припинення вогню в Україні можуть відбутися наступного тижня у Ватикані.

Натомість очільник МЗС Росії Лавров відкинув можливість проведення перемовин у папській столиці. Мовляв, неправильно, "коли дві православні країни обговорюватимуть на католицькому майданчику питання щодо усунення першопричин".

Пізніше у Кремлі заявили, що після завершення обміну полоненими передадуть Києву так званий меморандум – пропозиції щодо врегулювання війни. Документ, кажуть росіяни, вже на завершальній стадії.