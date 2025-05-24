Про це він сказав в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

Дивіться також Ідеолог режиму Путіна родом з України: хто такий Мединський і чому бере участь у переговорах

Яку особливість має Мединський

Кислиця підкреслив, що в Росії усе перебуває в руках однієї людини – Путіна. Бо там диктатура.

Для будь-якої російської делегації сам по собі великий челендж – доповісти Путіну. Кажуть, що важлива риса Мединського – він може доповідати Путіну безпосередньо. Якщо це так, це важливо,

– підкреслив заступник глави МЗС.

Він продовжив думку: людина, яка може доповідати Путіну, повинна мати сміливість казати правду як вона є, а не зміщувати акценти чи спотворювати контекст. Це можна порівняти з роботою ксерокса чи фотоапарату. Та з цим є проблеми у багатьох російських дипломатів.

Водночас доповідати Путіну повну ахінею теж не можна. Оскільки в Росії усі стежать за всіма, а доповіді різних людей порівнюють.

"Це проблема – як доповісти диктатору те, що може не вкладатися в матрицю його бачення світу. Цілком очевидно, не лише російська делегація, а весь російський народ на чолі з диктатором живуть в абсолютно ілюзорному, спотвореному світі", – сказав колишній представник України в ООН.

Тому уявити, що Мединський чесно скаже Путіну, мовляв, ми втратили більше, аніж здобули, – неможливо.