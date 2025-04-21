Если в Лондоне достигнут договоренности с Украиной, Уиткофф снова поедет в Москву, – WSJ
- Спецпредставитель США Стив Уиткофф посетит переговоры в Лондоне, после чего, возможно, поедет в Москву.
- В Лондоне будут многосторонние встречи с участием США, Украины и ЕС по окончанию войны России против Украины.
- На переговорах будут присутствовать госсекретарь США Марко Рубио, спецпредставитель США по Украине Кит Келлог и Стив Уиткофф.
- Уиткофф может посетить Москву уже в четвертый раз с начала года, зависимости от результатов переговоров в Лондоне.
Спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф посетит переговоры в Лондоне. После этого он, вероятно, снова поедет в Москву.
Это будет зависеть от результата переговоров с Украиной в Лондоне. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.
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Уиткофф может снова посетить Москву
В Лондоне состоятся многосторонние встречи переговорщиков США, Украины и Евросоюза по окончанию войны России против Украины.
На переговорах будут госсекретарь США Марко Рубио, спецпредставитель США по Украине Кит Келлог и спецпредставитель президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.
После этих переговоров Уиткофф может поехать в Москву. Это будет уже четвертый его визит в российскую столицу с начала года.
Напомним, на предыдущем саммите союзников в Париже Уиткофф отличился крайне неудачным заявлением о Елисейском дворце, что разозлило французов. Он сравнил исторический неоклассический французский дворец с резиденцией Трампа в вилле Мар-а-Лаго.