Если в Лондоне достигнут договоренности с Украиной, Уиткофф снова поедет в Москву, – WSJ

Спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф посетит переговоры в Лондоне. После этого он, вероятно, снова поедет в Москву.

Это будет зависеть от результата переговоров с Украиной в Лондоне. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Уиткофф может снова посетить Москву

В Лондоне состоятся многосторонние встречи переговорщиков США, Украины и Евросоюза по окончанию войны России против Украины.

На переговорах будут госсекретарь США Марко Рубио, спецпредставитель США по Украине Кит Келлог и спецпредставитель президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

После этих переговоров Уиткофф может поехать в Москву. Это будет уже четвертый его визит в российскую столицу с начала года.

Напомним, на предыдущем саммите союзников в Париже Уиткофф отличился крайне неудачным заявлением о Елисейском дворце, что разозлило французов. Он сравнил исторический неоклассический французский дворец с резиденцией Трампа в вилле Мар-а-Лаго.