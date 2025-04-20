Он прибыл с визитом в Елисейский дворец на украинский саммит, но все быстро пошло наперекосяк. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times.

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Спецпредставитель Трампа провалил переговоры во Франции

Спецпредставитель США Стив Уиткофф прибыл в Париж и сразу же "ляпнул лишнего". Он назвал Елисейский дворец прекрасным, но дальше продолжил говорить такое:

Это на самом деле выглядит как клуб президента Трампа в Мар-а-Лаго,

– сказал Уиткофф.

Французы уже не скрывали своего недовольства. Они были крайне удивлены таким сравнением. Резиденцию Трампа, выполненную в вопиющем флоридском шике, сравнили с неоклассическим дворцом, который является старше самих Соединенных Штатов.

Добавим, что Стив Уиткофф может встретиться с россиянами в ближайшие дни, чтобы обсудить мирное урегулирование ситуации в Украине. План США предусматривает прекращение огня, закрепление линии фронта и фактическое признание контроля России над оккупированными территориями.