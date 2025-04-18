Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал Петр Кульпа – экс-секретарь Польской делегации в Парламенте НАТО. По его словам, США не слишком помогают Украине достичь реального мира.

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Неприятные итоги переговоров в Париже

В Париже состоялись переговоры представителей США, Европы и Украины. Туда с визитом приехали госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф. Интересно и то, что именно Уиткофф, а не Рубио общался с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Бытует мнение, что Дональд Трамп отправил Уиткоффа, чтобы передать неофициальную позицию США по войне Европе, ведь в противном случае с лидером Франции должен был бы встретиться Марко Рубио как официальное лицо от Соединенных Штатов Америки.

По итогам переговоров не прозвучало откровенно хороших новостей, даже наоборот. Марко Рубио заявил, что переговоры зашли в тупик, а потому, если результатов не будет видно в ближайшее время, США могут дистанцироваться от мирного процесса. Это, конечно, будет играть на руку Владимиру Путину, который никогда мира и не стремился.

Россия хочет использовать Соединенные Штаты как инструмент, с помощью которого Путин мог бы достичь своих целей. Поэтому идут разговоры о соглашении (относительно редкоземель – 24 Канал), хотя это выглядит как попытка забрать у Украины суверенитет над собственными ресурсами, и повод для вмешательства во внутренние дела Украины. Плохо и то, что Россия теперь лишилась статуса страны-изгоя,

– отметил Петр Кульпа.

Так же, считает польский политик, ударом по устойчивости украинского общества стали частые заявления Трампа о нелегитимности Зеленского, и призывы к проведению выборов. Более того, звучат и мысли, что Штаты выступают за то, чтобы в рамках мирной оставить оккупированные территории под контролем России. Это в очередной раз покажет Путину его безнаказанность, и может подтолкнуть и к более радикальным шагам, ведь США – понемногу перестают быть лидерами демократического мира.

"Это выглядит действительно печально, ведь создается впечатление, что США только из-за прихоти Трампа разрушили уровень доверия не только к безопасности Украины, но и всей Европы. Теперь все понимают, что в случае угрозы Штаты могут не помочь", – отметил польский дипломат.

По мнению Кульпы, США также не хотят допускать, чтобы Украине удалось разгромить Россию и, как следствие, довести до ее распада. Такая позиция, собственно, не является новой. Так же Штаты боялись распада Советского Союза. Сейчас история повторяется, поэтому администрация Трампа не давит на Россию, как могла бы.

В то же время Дональд Трамп заявил, что мирное соглашение нужно подписать как можно скорее. А если Украина или Россия будет препятствовать его заключению – США просто выйдут из переговорного процесса.