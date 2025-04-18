Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News. Американский президент допустил осложнение ситуации.

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Что рассказал Трамп

По мнению лидера США, соглашение по ситуации в Украине должно быть заключено быстро и без проволочек.

Если Россия или Украина усложнят ситуацию, мы просто откажемся,

– сказал Трамп.

Напомним, в России уже открещиваются от ответственности за срыв перемирия перед Пасхой. Пропагандисты утверждают, что проблемы возникли именно в коммуникации американской администрации и Владимира Зеленского.