Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Fox News. Американський президент допустив ускладнення ситуації.

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Що розповів Трамп

На думку лідера США, угода щодо ситуації в Україні повинна бути укладена швидко та без зволікань.

Якщо Росія чи Україна ускладнять ситуацію, ми просто відмовимося,

– сказав Трамп.

Нагадаємо, у Росії вже відхрещуються від відповідальності за зрив перемир'я перед Великоднем. Пропагандисти стверджують, що проблеми виникли саме в комунікації американської адміністрації та Володимира Зеленського.