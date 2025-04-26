Трамп может выйти из мирных переговоров, – в Times назвали условие

Президент США "готов" выйти из переговоров по завершению войны "уже на следующей неделе". Это якобы может произойти, если не будут достигнуты договоренности с Украиной.

Об этом пишет Time со ссылкой на источники, сообщает 24 Канал.

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Трамп может выйти из мирных переговоров

По данным издания, Дональд Трамп намерен жестко продвигать условия, при которых Россия сохранит контроль над оккупированными территориями.

По словам источников, приближенных к спецпосланнику Стива Уиткоффа, эта позиция якобы "буквально высечена на камне", – Москва "оставит за собой захваченные земли".

Также издание отмечает, что президент США оказывает растущее давление на Киев, чтобы заставить Владимира Зеленского принять условия "принудительного мира".

Журналисты добавили, что по мнению Трампа, у президента Украины якобы "нет реального выбора". Поэтому он должен согласиться на соглашение, предложенное Виткоффом.

Заметим, накануне, 24 апреля, президент США заявил, что имеет собственный дедлайн по соглашению с Россией и Украиной, после которого "будет совсем другое отношение". Впрочем, уже 25 апреля опроверг это. В частности, сказал, что не имеет крайнего срока, однако хочет "как можно скорее" заключить "соглашение" и завершить войну.

Обратите внимание! Владимир Зеленский 25 апреля заявил, что украинская сторона ответила на "мирный план" Трампа собственными предложениями.