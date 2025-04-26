Про це пише Time з посиланням на джерела, повідомляє 24 Канал.

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Трамп може вийти з мирних переговорів

За даними видання, Дональд Трамп має намір жорстко просувати умови, за яких Росія збереже контроль над окупованими територіями.

За словами джерел, наближених до спецпосланця Стіва Віткоффа, ця позиція нібито "буквально висічена на камені", – Москва "залишить за собою захоплені землі".

Також видання зазначає, що президент США чинить зростаючий тиск на Київ, аби примусити Володимира Зеленського прийняти умови "примусового миру".

Журналісти додали, що думку Трампа, у президента України начебто "немає реального вибору". Тож він має погодитися на угоду, запропоновану Віткоффом.

Зауважимо, напередодні, 24 квітня, президент США заявив, що має власний дедлайн щодо угоди з Росією та Україною, після якого "буде зовсім інше ставлення". Втім, уже 25 квітня заперечив це. Зокрема, сказав, що не має крайнього терміну, однак, хоче "якомога швидше" укласти "угоду" та завершити війну.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський 25 квітня заявив, що українська сторона відповіла на "мирний план" Трампа власними пропозиціями.