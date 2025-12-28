Только Трамп может заставить Путина пойти на мир, – генсек НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что только президент США Дональд Трамп способен заставить президента России Владимира Путина прекратить войну против Украины. Он верит в искренность намерений Трампа.

По словам Рютте, Трамп "полностью сосредоточен на том, чтобы завершить эту войну". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DW.

Что Рютте думает о способности Трампа завершить войну в Украине?

Он (Трамп, – 24 Канал) хочет завершить войну РФ против Украины. Он – единственный, кто смог заставить Путина сесть за стол переговоров, и единственный, кто сможет в конце концов заставить его заключить мир,

– сказал генсек НАТО в интервью Bild.

По словам главы Альянса, Трамп максимально сфокусирован на завершении войны. Он убежден, что президент США является единственным политическим лидером, которому удалось посадить Путина за стол переговоров и который потенциально может довести этот процесс до подписания мирного соглашения.

В то же время Рютте признал: мир без компромиссов не бывает. По его словам, уступки – это неотъемлемая часть любых мирных договоренностей. При этом он не уточнил, о каких именно компромиссах идет речь и от кого их ожидать.

Генсек НАТО также опроверг опасения, что при президентстве Трампа США могут свернуть поддержку Украины, которая уже четвертый год противостоит полномасштабной российской агрессии. Наоборот, Рютте уверен, что Вашингтон и в дальнейшем будет оставаться преданным Альянсу, а значит – в случае угрозы со стороны России европейские страны не останутся один на один с врагом.

