Переговоры Украины и России неизбежны, они могут состояться в Турции, – Фидан

Война России против Украины в конце концов завершится переговорами. Эта коммуникация сторон может состояться в Турции.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в эфире телеканала A Haber.

Что говорит Фидан о переговорах Украины и России?

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что война в Европе продолжается уже четвертый год, и ее глобальное влияние "глубоко ощущается". По его словам, боевые действия должны наконец прекратиться, а достичь этого можно только путем переговоров.

Я думаю, что эта война сейчас переживает свою худшую точку. Потому что обе стороны сосредоточены на уничтожении транспортной и энергетической инфраструктуры. Теперь это превратилось в войну дронов. Никто никуда не может двигаться, продвигаются только те, кто не считается с потерями,

– отметил он.

Фидан отметил, что российские "достижения" на фронте дались ценой огромных потерь, и россиянам стоило бы задуматься о мире. По его мнению, проблема заключается в том, что ни одна из сторон не может открыто заявить о желании переговоров, поскольку "не хочет казаться слабой для другой".

"Война должна закончиться. Мы считаем переговоры неизбежными. Лично я считаю, что переговоры возобновятся. Конечно, мы не можем вдаваться в подробности. Это может произойти в Турции, это может произойти где-то, но я верю, что этот мир точно наступит", – резюмировал Фидан.

Что сейчас происходит с переговорами России и Украины?