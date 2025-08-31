Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы готова искать мир дипломатическими путями. В то же время он обвинил Украину в нежелании этого делать.

Именно поэтому, по его словам, Россия и проводит "сво". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Что заявил Песков о мирных переговорах с Украиной?

Песков заявил, что Европа продолжает настаивать на продолжении войны, что, мол, контрастирует с позицией России, США и их лидеров.

Европейцы мешают этим усилиям, европейцы вставляют пальцы в колеса. Они всячески поощряют Киев на продолжение абсолютно абсурдной линии неразговорчивости,

– заявил Песков.

Он добавил, что это большая ошибка Европы и Украины. Пока взаимности со взглядами России нет, она будет продолжать "сво", уверяет Песков.

Представитель Путина говорит, что Европа якобы специально выбирает путь ограничения России.

Какие еще заявления звучали из Москвы относительно войны в Украине в последнее время?