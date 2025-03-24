Трамп недоволен: Россия и США не могут договориться

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представители США начали "верить Владимиру Путину на слово", что России удалось повлиять на некоторых людей из команды Белого дома. Однако даже спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф высказывался, что "верит Путину".

Поэтому комментарий Зеленского является дипломатическим, его нельзя считать угрозой для отношений с Трампом. Такое мнение 24 Каналу озвучил общественный деятель, председатель благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.

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"Нельзя верить кому-то на слово, когда заключаешь соглашение. Соглашение требует конкретно прописанных вещей. Поэтому комплементарность со стороны Уиткоффа в адрес Путина не является его заслугой как посредника в переговорном процессе. Он должен быть нейтральным к каждой стороне. Но он продемонстрировал реальное расположение. Поэтому он начал оправдываться на Fox News", – сказал он.

Трамп и Путин поспорили

Валерий Клочок отметил, что Офис Президента четко заявляет, что соглашается на позицию Трампа о полном прекращении огня. Однако требовать этого стоит именно от России.

Сегодня западная пресса осторожно пишет о том, что Трамп не очень доволен тем, как у него выстраивается диалог с Путиным. Даже был материал, в котором в начале говорится о том, что вчера якобы был разговор Трампа с Путиным, и он был не очень привлекательным. Они немного поспорили относительно переговоров в Эр-Рияде,

– подчеркнул он.

Известно, что Россия и США не могут договориться. Источники, касающиеся американской политики, утверждают, что Трамп не собирается медлить и не будет долго играть с Путиным.