Поэтому комментарий Зеленского является дипломатическим, его нельзя считать угрозой для отношений с Трампом. Такое мнение 24 Каналу озвучил общественный деятель, председатель благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.

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"Нельзя верить кому-то на слово, когда заключаешь соглашение. Соглашение требует конкретно прописанных вещей. Поэтому комплементарность со стороны Уиткоффа в адрес Путина не является его заслугой как посредника в переговорном процессе. Он должен быть нейтральным к каждой стороне. Но он продемонстрировал реальное расположение. Поэтому он начал оправдываться на Fox News", – сказал он.

Трамп и Путин поспорили

Валерий Клочок отметил, что Офис Президента четко заявляет, что соглашается на позицию Трампа о полном прекращении огня. Однако требовать этого стоит именно от России.

Сегодня западная пресса осторожно пишет о том, что Трамп не очень доволен тем, как у него выстраивается диалог с Путиным. Даже был материал, в котором в начале говорится о том, что вчера якобы был разговор Трампа с Путиным, и он был не очень привлекательным. Они немного поспорили относительно переговоров в Эр-Рияде,

– подчеркнул он.

Известно, что Россия и США не могут договориться. Источники, касающиеся американской политики, утверждают, что Трамп не собирается медлить и не будет долго играть с Путиным.