Трамп никогда не говорил, что Россия имеет право забрать всю Украину, – Рубио

Дональд Трамп никогда не менял политику в отношении территориальной целостности Украины. Президент США никогда не говорил, что Россия имеет право забрать всю Украину себе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова госсекретаря США Марка Рубио во время брифинга после завершения саммита G7 в Канаде.

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Что сказал Рубио о позиции Трампа по территориям Украины

Марко Рубио сказал, что он никогда этого не слышал от Дональда Трампа, что Россия имеет право забрать всю Украину и делать там все, что захочет.

Проблема, с которой мы столкнулись, заключается в том, что сейчас идет война, которую не решить военным путем. Ни Россия, ни Украина не могут достичь своих максималистских целей. Единственный способ завершить войну – через процесс переговоров,

– отметил глава Госдепа США.

Он также отметил, что переговоры, хоть в бизнесе, хоть в геополитике, предусматривают уступки с обеих сторон. В то же время какими именно будут эти уступки, предстоит выяснить во время переговоров.

Марко Рубио также заявил об "осторожном оптимизме" относительно мирных переговоров и возможного перемирия на 30 дней. Сейчас в Вашингтоне ждут возвращения спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа из Москвы.

"Мы соберемся, и президент будет иметь доступные варианты, и после этого будут приняты решения. Но я не хочу спекулировать или характеризовать что-то", – сказал американский дипломат.

Стоит отметить, что на саммите "Большой семерки" министры иностранных дел согласовали совместное заявление, где подтвердили "непоколебимую поддержку Украины в защите ее территориальной целостности и права на существование, ее свободы, суверенитета и независимости".

Кроме того, страны G7 приветствовали переговоры между американцами и украинцами в Джидде 11 марта и "приверженность Украины к немедленному прекращению огня". Теперь министры "Группы семи" призвали Россию "ответить взаимностью" на мирные инициативы.

К слову, в коммюнике, которое приняли страны G7 отсутствует информация о новых санкциях против России. В то же время там утвердили, что Украина получит гарантии безопасности и помощь.