Уиткофф и Кушнер не поедут на ближайшие переговоры с Россией и Украиной, – Рубио
- Стив Уиткофф и Джаред Кушнер не поедут на переговоры с Россией и Украиной.
- Марко Рубио отметил, что США, вероятно, будут присутствовать на переговорах, но не из-за Уиткоффа и Кушнера.
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер не поедут на ближайший раунд переговоров с Россией и Украиной. В то же время участие США в переговорах "вероятное".
Об этом сказал госсекретарь США Марко Рубио во время слушаний в комитете Сената по иностранным делам 28 января.
Что сказал Рубио об участии США в новых переговорах Украины и России?
Марко Рубио, говоря о запланированном на воскресенье новом раунде переговоров между российской и украинской сторонами, сначала назвал его "двусторонней встречей".
В то же время он уточнил, что представители США, вероятно, все же будут присутствовать, однако это не будут ключевые американские переговорщики – Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.
Там может быть присутствие США, но это будут не Стив (Уиткофф – 24 Канал) и Джаред (Кушнер – 24 Канал),
– сказал Марко Рубио.
Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что мирные переговоры между Украиной, Россией и США продолжатся 1 февраля в Абу-Даби.
Кстати, доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий в эфире 24 Канала объяснил, что переговоры в Абу-Даби получили осторожно положительные оценки, но публично отсутствуют решения по ключевым вопросам войны. Политический эксперт считает, что даже после прекращения огня наступит долгий и противоречивый этап перед достижением мирного соглашения.
Что известно о последних мирных переговорах между Украиной, Россией и США?
В Абу-Даби, что в ОАЭ, 24 января состоялась встреча представителей Украины, США и России. Сами переговоры продолжались всего 3 часа.
Владимир Зеленский после окончания встречи и доклада от украинской делегации рассказал, что переговоры были сосредоточены на обсуждении параметров окончания войны. Глава государства констатировал, что это первые двухдневные трехсторонние встречи за долгое время.
В то же время пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал трехсторонние переговоры Украины, США и России "прогрессом". Как отметил прихвостень российского диктатора, Россия продолжает оставаться "открытой для переговорного процесса".