Рубио сделал новое заявление о мирных переговорах Киева и Москвы

В Стамбуле дважды состоялись прямые переговоры Украины и России. Кроме масштабного обмена пленными, они не принесли никаких других результатов. Несмотря на это США настаивают, чтобы Киев и Москва продолжали этот диалог.

Так, 7 июня госсекретарь США Марко Рубио обсудил войну в Украине с главой МИД Франции Жан-Ноэлем Барро, передает 24 Канал.

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Что известно

Чиновники говорили про текущие усилия, направленные на достижение завершения войны в Украине. Рубио в разговоре с Барро подчеркнул важность прямых переговоров между Россией и Украиной для достижения устойчивого мира.

Напомним, что 2 июня состоялся второй раунд переговоров в Стамбуле между делегациями России и Украины. Стороны договорились о новом обмене пленными, а также телами погибших.

К слову, Владимир Мединский заявил, что 6 июня российская сторона якобы доставила 1212 тел погибших украинских военных в район обмена, остальные тела из 6000 еще направляются к месту. Также россияне якобы передали Украине первый список из 640 раненых, тяжелобольных и молодых пленных.

Впрочем, заявил чиновник Кремля, украинская сторона "неожиданно перенесла на неопределенный срок и прием тел, и обмен военнопленными". В Координационном штабе опровергли заявление россиянина и объяснили, что происходит.