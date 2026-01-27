Политолог назвал ключевое отличие переговоров в Абу-Даби от предыдущих встреч
Первый раунд трехсторонних переговоров Украины, США и России в Абу Даби завершился без прорыва. После него снова заговорили о дедлайнах Трампа и реальных шансах на компромисс.
Политолог Владимир Фесенко в эфире 24 Канала объяснил, что главное изменение именно в подходе к переговорам. По его словам, этот раз процесс выглядит более серьезным, а ключевые противоречия проявились сразу, поэтому быстрых решений ждать не стоит.
Переговоры в Абу Даби отличаются от предыдущих встреч
Этот раунд в Абу Даби, по словам Фесенко, отличался не заявлениями для камер, а самим форматом. Он пояснил, что на этот раз стороны приехали не делать картинку для Трампа или Путина, а вести рабочий разговор по существу, с фокусом на военно-политические вопросы.
Сейчас это была не имитация, это не то что было в Стамбуле. Нет, сейчас это все серьезно,
– отметил Фесенко.
Он отметил, что на серьезность указывает состав делегаций и уровень участников, в частности присутствие военных экспертов и высокопоставленных военных руководителей со всех трех сторон. В то же время он пояснил, что не было больших ожиданий, что уже первая встреча даст конкретный результат, потому что стартовые раунды обычно нужны, чтобы стороны сверили позиции, проверили тактику и поняли границы возможного.
Первые раунды переговоров очень редко приносят конкретный результат,
– подчеркнул политолог.
Он описал этот этап как проверку боем, которая дает опыт и задает правила игры на будущее. По его мнению, настоящая борьба за решение начнется дальше, когда стороны или перейдут к темам, где возможны поэтапные договоренности, или погрязнут в наиболее конфликтных пунктах повестки дня.
Донбасс становится главной преградой на переговорах
Фесенко объяснил, что главный узел противоречий проявился сразу в вопросе Донбасса. Россия, по его словам, настаивает на одностороннем выводе украинских войск, и именно вокруг этого американская сторона пыталась искать варианты компромиссов. Украина же демонстрировала готовность говорить о компромиссных решениях, но не о схеме, где уступки делает только Киев.
Ключевое требование России, чтобы Украина вывела свои войска с Донбасса в одностороннем порядке. А американцы частично поддержали эту идею, но предлагали различные варианты компромиссов,
– отметил Фесенко.
Он добавил, что из-за таких стартовых позиций результат первого раунда был прогнозируемым. Речь шла скорее о сверке подходов и проверке, где проходят границы, а не о готовом пакете решений. В то же время он отметил, что для Украины принципиально, чтобы компромиссы были реальными и взаимными, а не декоративными, когда Россия сохраняет максимум требований и получает выигрыш по умолчанию.
Украинская сторона демонстрировала готовность к компромиссам, но так, чтобы это были реальные компромиссы, а не симуляция, где выиграть могла только Россия,
– пояснил политолог.
По его мнению, если повестка дня и в дальнейшем будет зациклена только на Донбассе, переговоры со временем упрутся в тупик. Перспектива может появиться тогда, когда стороны перейдут к темам, в которых возможны поэтапные договоренности, в частности к обсуждению поэтапного прекращения огня, а чувствительные вопросы оставят на более поздние раунды.
Почему Трамп уже не гонится за дедлайнами и сколько продлятся переговоры?
Фесенко обратил внимание, что история с дедлайнами уже показала свою слабость. Годовщина второго срока Трампа, до которой якобы хотели успеть с договоренностью, прошла без результата, и это, по его словам, лишь подтвердило: установить дату легко, а выполнить ее почти невозможно, когда ты не контролируешь позиции всех участников.
Думаю, что он сам уже хорошо понимает, что дедлайны – это ловушка. Легко их поставить, но трудно выполнить,
– отметил политолог.
Он добавил, что нынешний процесс больше похож не на финишную прямую, а на длинный чемпионский бой, где первые раунды нужны, чтобы стороны присмотрелись друг к другу. В таком формате, по его оценке, важнее не ловить "последнюю милю", а готовиться к длительному торгу, который может растянуться на недели или даже месяцы.
Я бы сравнивал эти переговоры с многораундовым чемпионским боксерским поединком. Вот первые раунды,
– объяснил Фесенко.
В итоге он остался скептическим относительно быстрого результата и отметил, что без изменения повестки дня прорыва не будет. По его мнению, в ближайшие недели конкретных решений ждать не стоит, а переговоры или пойдут по кругу через Донбасс, или постепенно перейдут к темам, где возможны частичные договоренности.
Что известно о ходе мирных переговоров?
- В НАТО признают крайнюю чувствительность переговоров и сложность территориального вопроса, заявил генсек НАТО Марк Рютте в комментарии для The Guardian. Он отметил, что окончательные решения относительно возможных компромиссов может принимать только Украина, а перспективы членства в Альянсе сейчас остаются политически заблокированными из-за позиции отдельных стран.
- Вашингтон заинтересован в быстром соглашении из-за внутриполитического календаря США, объяснила политолог Александра Филиппенко. По ее словам, команда Дональда Трампа стремится показать результат до промежуточных выборов, что создает риск давления на Киев и дает Москве возможность имитировать готовность к диалогу без изменения своих требований.
- В США рассматривают военные рычаги как инструмент переговорного давления, пишет Kyiv Post. В Пентагоне продолжаются закрытые дискуссии относительно возможной поставки Украине крылатых ракет Tomahawk, которые сторонники идеи считают способом усилить позиции Киева и заставить Кремль серьезнее относиться к переговорам.