Путин нарушил все обещания, которые давал Трампу, – сенатор Джон Кеннеди

Путин нарушил каждое обещание, которое давал президенту Дональду Трампу. Такие наблюдения озвучил сенатор Джон Кеннеди.

Он отметил, что Путин продолжит требовать того же, что раньше. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

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Путин систематически нарушает свои обещания

Сенатор Джон Кеннеди выразил сомнения относительно надежности слов российского диктатора. Он также подчеркнул, что Путин настаивает на сохранении контроля над оккупированными территориями, запрете вступления Украины в НАТО и прекращении поддержки Киева со стороны США и Европы.

Кеннеди отметил, что Путин "издевается над президентом Трампа на каждом шагу" и подчеркнул, что ситуация не изменится, пока США не продемонстрируют решимость в противостоянии России.

Путин думает, что мы его боимся. Он считает, что мы готовы уступить, лишь бы только избежать конфликта. И каждый раз, когда мы уступаем без решительного ответа, он заходит еще дальше. Путин понимает только силу. Если мы не дадим ему понять, что готовы защищать свои принципы, он продолжит свои агрессивные действия,

– говорит Кеннеди.

Комментарий Кеннеди в эфире Fox News