Він зазначив, що Путін продовжить вимагати того ж, що раніше. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.

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Путін систематично порушує свої обіцянки

Сенатор Джон Кеннеді висловив сумніви щодо надійності слів російського диктатора. Він також підкреслив, що Путін наполягає на збереженні контролю над окупованими територіями, забороні вступу України до НАТО та припиненні підтримки Києва з боку США і Європи.

Кеннеді зазначив, що Путін "знущається з президента Трампа на кожному кроці" і наголосив, що ситуація не зміниться, доки США не продемонструють рішучість у протистоянні Росії.

Путін думає, що ми його боїмося. Він вважає, що ми готові поступитися, аби тільки уникнути конфлікту. І щоразу, коли ми поступаємося без рішучої відповіді, він заходить ще далі. Путін розуміє тільки силу. Якщо ми не дамо йому зрозуміти, що готові обороняти свої принципи, він продовжить свої агресивні дії,

– каже Кеннеді.

Коментар Кеннеді в ефірі Fox News