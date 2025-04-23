США готовы продолжать переговоры по завершению войны: Уиткофф снова поедет к Путину

Соединенные Штаты планируют продолжать переговоры по завершению войны России против Украины. Вскоре спецпосланник Трампа снова поедет в Россию, чтобы обсудить условия прекращения огня.

Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, сообщает 24 Канал.

Что этому предшествовало США пригрозили выходом из мирных переговоров: все, что известно

США готовы продолжать мирные переговоры

По словам пресс-секретаря, Трамп активно следит за ходом переговоров и считает завершение войны в Украине "одним из ключевых приоритетов".

По российско-украинской войне, я только что была в Овальном кабинете вместе с президентом и Стивом Уиткоффом, и они хотели, чтобы все знали, что переговоры продолжаются,

– заявила Левитт.

В Белом доме убеждены, что процесс "движется в правильном направлении". Кстати, уже вскоре снова состоится визит Уиткоффа в страну-агрессора.

Специальный посланник Стив Уиткофф снова отправится в Россию позже на этой неделе, чтобы продолжить переговоры с Владимиром Путиным,

– сказала пресс-секретарь.

Впрочем, не уточнила, когда именно состоится визит.

Также Левитт прокомментировала недавние заявления госсекретаря о возможности выхода США из процесса в случае "негативного сценария". Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что Дональд Трамп настроен на достижение мира.

"Он хочет, чтобы эта война завершилась. Хочет остановить убийства с обеих сторон. И об этом он говорит не впервые. Президент разочарован действиями обеих сторон, но одновременно верит, что мир возможен", – заявила Левитт.