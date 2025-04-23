США готовы продолжать переговоры по завершению войны: Уиткофф снова поедет к Путину
- Соединенные Штаты продолжают переговоры по завершению войны России против Украины.
- Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф снова отправится в Россию для обсуждения условий прекращения огня.
Соединенные Штаты планируют продолжать переговоры по завершению войны России против Украины. Вскоре спецпосланник Трампа снова поедет в Россию, чтобы обсудить условия прекращения огня.
Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, сообщает 24 Канал.
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США готовы продолжать мирные переговоры
По словам пресс-секретаря, Трамп активно следит за ходом переговоров и считает завершение войны в Украине "одним из ключевых приоритетов".
По российско-украинской войне, я только что была в Овальном кабинете вместе с президентом и Стивом Уиткоффом, и они хотели, чтобы все знали, что переговоры продолжаются,
– заявила Левитт.
В Белом доме убеждены, что процесс "движется в правильном направлении". Кстати, уже вскоре снова состоится визит Уиткоффа в страну-агрессора.
Специальный посланник Стив Уиткофф снова отправится в Россию позже на этой неделе, чтобы продолжить переговоры с Владимиром Путиным,
– сказала пресс-секретарь.
Впрочем, не уточнила, когда именно состоится визит.
Также Левитт прокомментировала недавние заявления госсекретаря о возможности выхода США из процесса в случае "негативного сценария". Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что Дональд Трамп настроен на достижение мира.
"Он хочет, чтобы эта война завершилась. Хочет остановить убийства с обеих сторон. И об этом он говорит не впервые. Президент разочарован действиями обеих сторон, но одновременно верит, что мир возможен", – заявила Левитт.