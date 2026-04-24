США планируют продолжить мирные переговоры с Ираном: американская делегация поедет в Пакистан

Президент США Дональд Трамп планирует направить своих представителей в Пакистан для переговоров с Ираном по ядерной программе. Участие вице-президента пока не подтверждено, но он может присоединиться в случае прогресса.

Встреча может состояться в ближайшие дни в Исламабаде. Об этом пишет CNN.

Что известно о предстоящих переговорах?

Президент США Дональда Трампа планирует направить в Пакистан своего спецпосланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера для участия в переговорах с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.

По данным источников, вице-президент Джей Ди Вэнс пока не планирует участвовать в переговорах, поскольку спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, которого в Вашингтоне считают главой иранской делегации, также не будет присутствовать. В то же время Вэнс остается в резерве и может присоединиться к переговорам, если они покажут прогресс.

Ожидается, что часть команды вице-президента все же будет присутствовать на встрече. Известно, что Кушнер и Уиткофф уже несколько месяцев ведут консультации с иранской стороной относительно потенциальной сделки, которая касается ядерных материалов Тегерана.

Обратите внимание! Председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк рассказал 24 Каналу, что Дональд Трамп ограничен во времени, тогда как Иран затягивает переговоры и играет на истощение. По его словам, у США возникают трудности из-за отсутствия единого центра принятия решений в Тегеране. Кроме того, ключевой преградой для мира остается нежелание Ирана отказываться от высокообогащенного урана.

Как проходят переговоры для завершения войны на Ближнем Востоке?

В начале апреля Дональд Трамп заявил, что США и Иран якобы согласились на двухнедельное прекращение огня. Он также утверждал, что Вашингтон достиг своих военных целей и готов переходить к переговорам о мирном соглашении с Тегераном.

Впоследствии американский президент объявил о намерении США блокировать суда, которые проходят через Ормузский пролив без разрешения или после оплаты Ирана, и приказал флоту останавливать такие суда в международных водах. В ответ Тегеран отверг ультиматумы Трампа и заявил, что не будет вести переговоры под давлением.

17 апреля Иран временно открыл Ормузский пролив для коммерческого судоходства на период перемирия в Ливане, однако уже на следующий день снова ввел ограничения. В Тегеране объяснили это тем, что контроль над проливом будет сохраняться до прекращения вмешательства США и обеспечения свободного судоходства.

Позже иранская сторона заявила, что не планирует участия в новом раунде переговоров с США. Там добавили, что не признают дедлайнов и ультиматумов в вопросах национальных интересов.