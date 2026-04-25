25 апреля, 19:14
"США имеют все козыри": Трамп отменил поездку делегации на переговоры с Ираном, –СМИ
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская делегация не поедет в Пакистан на переговоры с Ираном. По его словам, Вашингтон не видит смысла в поездке, поскольку "имеет все рычаги влияния" в этом противостоянии.
Трамп считает, что переговоры не будут иметь результата. Об этом пишет Fox News.
Смотрите также "Нам придется рассмотреть": Трамп заявил, что Иран готовит для США хорошее предложение
Что известно о решении Трампа?
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская делегация не отправится в Пакистан для проведения переговоров с Ираном. Речь идет о спецпредставителях Стиве Уиткоффе и Джареде Кушнере, которые ранее планировали принять участие во встречах.