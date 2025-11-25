Все решится в ближайшие дни: президент Финляндии объяснил, на каком этапе мирные переговоры

Сейчас продолжается активный переговорный процесс по урегулированию войны в Украине. Так, следующие дни станут решающими для усилий международного сообщества по достижению справедливого мира.

Соответствующее заявление в сети X сделал президент Финляндии Александр Стубб, передает 24 Канал.

Актуально Должны обсудить мирный план: Умеров сказал, когда Зеленский готов встретиться с Трампом

Что сказал Стубб о мирных инициативах?

Президент Финляндии сообщил, что сегодня утром по телефону пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским и генеральным секретарем НАТО. В дискуссиях также принимал участие советник Антти Хакканен.

Зеленский ознакомил собеседников с актуальной ситуацией в Украине. Президент Финляндии отметил, что будущее Украины должна определять сама страна, а вопросы безопасности Европы будут решать европейские государства.

Следующие дни будут решающими для наших усилий по достижению справедливого и прочного мира в Украине,

– подчеркнул он.

Финляндия продолжает активно сотрудничать с Украиной и США для укрепления безопасности в Европе и поддержки мирного урегулирования конфликта.

Мирные переговоры: каковы позиции сторон?