Соответствующее заявление в сети X сделал президент Финляндии Александр Стубб, передает 24 Канал.
Актуально Должны обсудить мирный план: Умеров сказал, когда Зеленский готов встретиться с Трампом
Что сказал Стубб о мирных инициативах?
Президент Финляндии сообщил, что сегодня утром по телефону пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским и генеральным секретарем НАТО. В дискуссиях также принимал участие советник Антти Хакканен.
Зеленский ознакомил собеседников с актуальной ситуацией в Украине. Президент Финляндии отметил, что будущее Украины должна определять сама страна, а вопросы безопасности Европы будут решать европейские государства.
Следующие дни будут решающими для наших усилий по достижению справедливого и прочного мира в Украине,
– подчеркнул он.
Финляндия продолжает активно сотрудничать с Украиной и США для укрепления безопасности в Европе и поддержки мирного урегулирования конфликта.
Мирные переговоры: каковы позиции сторон?
В Абу-Даби продолжаются секретные переговоры между США и Россией по обновленному американскому мирному плану для Украины. Документ, согласованный с Киевом, планирует представить спецпредставитель Трампа Дэн Дрисколл.
По данным ISW, Россия настаивает на продолжении войны и отказывается принимать любые договоренности, которые не предусматривают капитуляции Украины.
Кэролайн Левитт отметила, что Трамп приложил значительные усилия для поиска путей завершения войны, ставя целью прекращение убийств и мирное урегулирование. Она добавила, что несмотря на прекращение финансирования со стороны Трампа, США продолжают поставлять Украине вооружение через механизмы НАТО.
После Женевских консультаций украинская сторона выразила благодарность США за поддержку в мирном процессе и сообщила о продуктивных переговорах по ключевым условиям соглашения. По словам Рустема Умерова, Украина ожидает дальнейшей поддержки партнеров из ЕС и организации визита президента Владимира Зеленского в США для завершения финальных договоренностей с Трампом.
Белый дом уточнил, что запрос на встречу президентов есть, однако на этой неделе переговоры не запланированы.